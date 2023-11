Bad Wörishofen

17:30 Uhr

Flüchtlingszahlen sorgen für Herausforderungen in Bad Wörishofen

Plus Bad Wörishofen muss auf die steigenden Flüchtlingszahlen reagieren. Für den Unterricht der Kinder wurden nun ungewöhnliche Lösungen gefunden.

Von Markus Heinrich

Die Flüchtlingszahlen in Bad Wörishofen beschäftigen weiterhin die Menschen in der größten Stadt des Landkreises Unterallgäu. "Uns ist an einer gerechten Verteilung gelegen", betonte Bürgermeister Stefan Welzel ( CSU) bei der Bürgerversammlung für die Gartenstadt. Die Zahlen, die er nannte, sorgten für hörbares Raunen im Saal.

Bad Wörishofen will die Stelle eines Integrationslotsen schaffen. "Doch dieser wird auch nicht alles regeln können", machte Welzel im Pfarrsaal von St. Ulrich klar. "Wir können nicht die ganze Last bei uns haben", sagte der Bürgermeister. Es gehe um eine gerechtere Verteilung der Geflüchteten im Landkreis. Dort gibt es weiterhin Gemeinden, in denen noch keine Geflüchteten leben. In Bad Wörishofen leben derzeit in den neun Asylunterkünften insgesamt 692 Menschen. Diese Zahl nannte das Landratsamt unserer Redaktion am 22. November. Unter diesen 692 Menschen sind 38 Jugendliche und 145 Kinder.

