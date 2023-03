Förderkreis äußert sich zum geplanten neuen Kneipp-Museum

Bei der Jahresversammlung des Förderkreises ging es um die Zukunft des Kneipp-Museums. Es ist bei den Gästen sehr beliebt. Doch noch sind viele Fragen offen.

Dass das Kneipp-Museum im Kloster der zentrale Punkt ist, wenn es um das Gedenken des großen Wohltäters der Stadt geht, war die wesentliche Botschaft der 40. Jahreshauptversammlung des Fördervereines des Wörishofer Museums. Das hat auch deshalb große Bedeutung, weil das Museum erweitert werden soll. Nur wo, das war bisher die wichtige Frage.

Dass sich das Kneipp-Museum weiterhin großer Beliebtheit erfreut, zeigten die Besucherzahlen, die der Vorsitzende Werner Büchele vorstellte. 8510 Personen besuchten im Jahre 2022 die Einrichtung, was einer Steigerung um 62 Prozent gegenüber dem Corona-Jahr 2021 bedeutet, jedoch auch eine Steigerung um zwölf Prozent gegenüber 2019, als Corona noch keine Rolle spielte. Dazu kommen noch 316 Besuche über die Hearonymus-App, die einen virtuellen Rundgang durch das Kloster ermöglicht.

Sie bilden das Kuratorium und den Vorstand des Förderkreises des Kneipp-Museums: (von links) Bürgermeister Stefan Welzel, Kurdirektorin Cathrin Herd, Simon Ledermann, Werner Büchele, Dieter Wohlschlegel, Franz Holzleitner, Christian Schedler und Hans-Horst Fröhlich. Foto: Helmut Bader

Nach wie vor offen ist jedoch, was die lange geplante Erweiterung im Gebäude betrifft. Hier muss wohl erst abgewartet werden, wie es letztendlich mit dem Kloster weitergeht. Noch in diesem Jahr könnte es dazu eine Klärung geben, so Werner Büchele. Danach erst kann die Stadt als Träger des Museums Gespräche mit den Schwestern des Dominikanerinnen-Ordens bezüglich einer Weiterentwicklung des Museums führen.

Für die Erfassung des Inventars des Kneipp-Museums Bad Wörishofen gibt es zusätzliches Personal

Viele Aktivitäten zeichneten das Jahr 2022 aus, wie Werner Büchele in seinem Bericht aufzeigte. Zum 125. Todesjahr von Sebastian Kneipp kam dank Schriftführer Franz Holzleitner der apostolische Nuntius und Erzbischof Nikola Eterovic in die Kneipp Stadt. In öffentlichen Vorträgen wurde an Kneipp und seine Weggefährten erinnert, der neue Audio-Guide im Museum ging in Betrieb und der Landkreis Unterallgäu wurde Mitglied des Vereines. Der rührige Vorsitzende selbst war 141 Mal für den Förderkreis im Einsatz.

Im Ausblick auf 2023 wies Büchele auf die fortschreitende Inventarisierung im Museum hin. Mithilfe einer personellen Verstärkung, für die der Förderkreis selbst 10.000 Euro beisteuert, kann dieser Prozess jetzt beschleunigt werden. Ein Buchprojekt zu Professor Dr. Merkle, Kneipps größtem Förderer, und Pfarrer Alois Stückle, seinem Reisemarschall, ist in Vorbereitung. Es wird wieder Vorträge zu Sebastian Kneipp und Co. geben, und das Buch "Die Pflanzenwelt um Bad Wörishofen" wird noch in diesem Jahr erscheinen. Auch in den geplanten Weltrekordversuch in Bad Wörishofen möchte sich der Förderkreis aktiv einbringen. Bad Wörishofen will mit dem größten Hydrotherapievortrag samt gemeinsamem Wassertreten ins Guinnessbuch der Rekorde.

Werner Büchele sprang kurzerhand als Referent in die Bresche, weil der geplante Vortrag mit Alois Epple ausfiel. Foto: Helmut Bader

Bürgermeister Stefan Welzel lobte die Arbeit des Förderkreises. Er bezeichnete das Kneipp-Museum als Wurzel des Kneipp-Wesens und Bad Wörishofen als Kneipp-Mekka. "Gemeinsam wollen wir Kneipp voranbringen und um das Museum ist mir nicht bange", so der Bürgermeister.

Werner Büchele hält spontan einen Vortrag über die Geschichte des Kneippianums Bad Wörishofen

Nachdem der geplante Vortrag von Alois Epple aus Gesundheitsgründen ausfallen musste, sprang Werner Büchele kurzerhand selber ein. Er hielt selbst ein interessantes Referat über die Historie des Kneippianums, das im Jahre 1896 als Krankenhaus für Lupuskranke errichtet wurde. Sebastian Kneipp übergab es an die Mallersdorfer Schwestern, die es lange Zeit mit viel Herzblut betreuten. Dr. Alfred Baumgarten wurde Ärztlicher Leiter. Viele Erweiterungen und Modernisierungen zeichneten die Geschichte des Hauses aus. In den beiden Weltkriegen diente es jeweils als Lazarett für Verwundete. Das 1955 dazugekaufte Franziskushaus war eine Zeit lang Heimstätte für die beliebten Mutter-Vater-Kind-Kuren. Nach dem Verkauf an die Firma Glass wird es jetzt von den Heiligenfeldkliniken als Klinik für psychosomatische Erkrankungen genutzt.