Förderverein beklagt Raumnot in Bad Wörishofens Grund- und Mittelschule

Plus Zu wenig Platz in Bad Wörishofens Grund- und Mittelschule - und das Problem wird bald noch größer. Die Stadt habe Maßnahmen immer wieder verschoben.

Der Förderverein der Pfarrer-Kneipp-Grund- und Mittelschule Bad Wörishofen beklagt die Raumnot in der Schule. Es droht noch eine Verschärfung der Situation. Im nächsten Schuljahr gibt es allein sechs erste Klassen.

Bei der Jahresversammlung des Fördervereins wurden diverse Probleme der Schule, die meist mit dem Aufwandsträger, der Stadt Bad Wörishofen, zusammenhängen würden, wie es hieß. Vor allem die Raumnot, die jetzt schon groß ist, dürfte durch die steigenden Schülerzahlen und die Verpflichtung zur Ganztagsbetreuung ab 2026 weiter verstärkt werden. 2026 gilt für alle Erstklässler ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung, danach geht es stufenweise weiter. Die Mensa arbeite bereits jetzt bis nach 13 Uhr im Schichtbetrieb, berichtete Barbara Frieling, die Vorsitzende des Förderkreises. Die Schule starte zudem im September bereits mit sechs ersten Klassen und zusätzlich mit einer Deutschklasse.