Förderverein der Kneippschule spart nicht mit Kritik an der Stadt

Nach der durch Corona bedingten Pause konnte der Förderverein der Pfarrer-Kneipp-Grund- und Mittelschule seine Mitgliederversammlung nun wieder abhalten. Dabei wurde Barbara Frieling für ein weiteres Jahr als Vorsitzende bestätigt. Ebenfalls in ihren Ämtern bleiben Ursula Glanz als 2. Vorsitzende, Franziska Kerscher als Kassiererin und Monika Tyrychter als Schriftführerin. Nicht zu überhören waren allerdings bei der Versammlung kritische Töne gegenüber dem Sachaufwandsträger, der Stadt Bad Wörishofen.