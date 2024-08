Folgenschwerer Fahrfehler mit glimpflichem Ausgang

Einen folgenschweren Fehler ist einem 76-jährigen Autofahrer unterlaufen, der am Samstagnachmittag mit seinem Pkw auf der A96 in Richtung München unterwegs war. Vor der Anschlussstelle Bad Wörishofen wollte er ein vor ihm fahrendes Fahrzeug überholen und wechselte laut Polizei vom rechten auf den linken Fahrstreifen. Dabei übersah er einen mit hoher Geschwindigkeit bereits überholenden Pkw eines 21-Jährigen. Der Fahrer versuchte noch nach rechts auszuweichen, verlor dabei aber die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte mit der linken Fahrzeugseite gegen die Mittelschutzplanke. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 17.000 Euro. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Am anderen Pkw entstand kein Schaden. Gegen den 76-Jährigen leitete die Polizei ein Bußgeldverfahren ein (mz)

