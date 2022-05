Bad Wörishofen

vor 32 Min.

Frau mit Messer getötet: Verteidiger wirft Gericht Prozessverschleppung vor

Plus In Bad Wörishofen wurde eine Frau mit mehr als 30 Messerstichen getötet. Der Prozess vor dem Landgericht zieht sich in die Länge.

Von Wilhelm Unfried

Zur unendlichen Geschichte wird die Verhandlung gegen Rusi I., der in der Nacht zum 28. März vergangenen Jahres im ehemaligen Kurhotel Raffler seine Freundin Velina F. mit mehr als 30 Messerstichen getötet haben soll. Nach über zehn Verhandlungsterminen gab es gestrigen Freitag wieder kein Urteil – dafür scharfe Kritik der Verteidigung.

