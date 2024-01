Frau schlägt ihren Ex-Partner und auch einen Polizisten

Eine 37-Jährige war so wütend, dass auch die Polizei sie nicht beruhigen konnte.

In einer Flüchtlingsunterkunft in Bad Wörishofen hat es am Freitagabend einen heftigen Streit gegeben. Eine stark alkoholisierte Frau war laut Polizei mit ihrem Ex-Partner aneinandergeraten und ist handgreiflich geworden. Auch die herbeigerufenen Polizeibeamten und der Rettungsdienst konnten die 37-jährige Frau nicht beruhigen, sie griff die Beamten und auch die Helfer des Rettungsdienstes körperlich und verbal an. Ein Polizeibeamter wurde leicht verletzt. Die Frau muss mit mehreren Anzeigen rechnen. (mz)