Frau wird in Unfall verwickelt und hat gleich doppelt Pech

Erst wird ihr Auto angefahren, dann zeigt die Polizei sie noch an: Für eine 45-Jährige hätte der Samstagabend besser laufen können.

Gleich doppelt Pech hatte eine 45-jährige Frau am Samstagabend in Bad Wörishofen: Erst war sie in einen Unfall verwickelt, dann wurde sie angezeigt. Laut Polizeibericht war ein 31-Jähriger auf schneeglatter Fahrbahn ins Rutschen geraten, als er auf der Kirchdorfer Straße an den Kreisverkehr zur Hauptstraße in Bad Wörishofen heranfuhr. Im Kreisverkehr stieß er dann mit dem Wagen der 45-Jährigen zusammen. Verletzt wurde niemand, der Schaden lag bei rund 2300 Euro.

Die Beamten stellten bei der Unfallaufnahme fest, dass die Frau nach Alkohol roch. Laut Polizei ergab der anschließende Alkoholtest einen Wert im Bereich einer Ordnungswidrigkeit. Die Frau erwartet nun diesbezüglich ebenfalls eine Anzeige, genauso wie den eigentlichen Unfallverursacher. (mz)