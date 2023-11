Bad Wörishofen

Frauenbünde in Bad Wörishofen lösen sich reihenweise auf

Plus Die Frauenbünde haben viele Jahrzehnte lang eine wichtige Rolle in Bad Wörishofen gespielt. Nun kam gleich für mehrere Vereine das Aus.

Von Karin Donath

Nahezu unbemerkt sind vier wichtige Vereine in Bad Wörishofen von der Bildfläche verschwunden, der letzte in der vergangenen Woche in Schlingen – nach Bad Wörishofen, Dorschhausen und Stockheim. Es geht um die Frauenbünde. Was ist da passiert?

In all diesen Orten gehörte der Frauenbund seit Jahrzehnten nicht nur zum sozialen Leben der Kirchengemeinschaft, sondern engagierte sich darüber hinaus auf breiter Ebene bei Feiern und Festlichkeiten, bot Veranstaltungen, Vorträge und Bildungsfahrten an. Ottilia Trommer, langjährige Vorsitzende des Katholischen Deutschen Frauenbundes Bezirk Bad Wörishofen, sieht die Entwicklung mit Sorge. „Es ist uns offensichtlich nicht gelungen, junge Frauen zu einer Mitgliedschaft im Frauenbund zu bewegen“, bemerkt sie selbstkritisch. Viele würden die Notwendigkeit des Frauenbundes nicht mehr einsehen, sie seien der Ansicht, man habe für die Frauen schon alles erreicht. „Doch ist die Gleichberechtigung noch lange nicht überall angekommen“, betont Trommer.

