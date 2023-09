Freie Wähler erzielen Erfolg im Bemühen um mehr Transparenz im Wörishofer Rathaus

Ein fast drei Jahre alter Antrag der Freien Wähler Bad Wörishofen kommt nun doch auf die Tagesordnung. Dafür hat das Landratsamt gesorgt.

Die Freien Wähler haben sich mit ihrem Bestreben nach mehr Transparenz im Wörishofer Rathaus durchgesetzt. In der Stadtratssitzung am Mittwoch, 13. September, wird es um den Antrag der Freien Wähler wegen der Veröffentlichung der nicht-öffentlichen Beschlüsse des Gremiums gehen. "Endlich", wie Bad Wörishofens ehemaliger Bürgermeister Paul Gruschka betont. Der Antrag sei bereits im November 2020 gestellt worden.

Nach der Geschäftsordnung des Rates "hätte der Antrag innerhalb von drei Monaten vom Bürgermeister auf die Tagesordnung gesetzt werden müssen", betont Gruschka. "Vielfache Anfragen meinerseits in den vergangenen Jahren wurden vom Ersten Bürgermeister ignoriert. Das durfte nicht länger hingenommen werden", berichtet er. Gruschka hat deshalb den Landtagsabgeordneten und Ex-Minister Franz Josef Pschierer (FDP) um Hilfe gebeten. Dabei ging es auch um Akteneinsicht in die Haushaltsgenehmigungen, welche Welzel ihm verwehre, so Gruschka.

Paul Gruschka bittet Ex-Minister Franz Josef Pschierer um Hilfe

Daraufhin habe das Landratsamt Unterallgäu Welzel am 3. August schriftlich gebeten, den FW-Antrag auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung zu nehmen. Welzel habe argumentiert, die Forderung durch Aushang an der Amtstafel zu erfüllen. Das jedoch sei kein Grund, den Antrag nicht zu behandeln, schreibt das Landratsamt. "Diese Bitte dürfte wohl als Dienstanweisung zu verstehen sein", findet Gruschka.

"Auch meine Beschwerde bezüglich der Akteneinsicht in die Haushaltsgenehmigung war erfolgreich", berichtet er. Die Akteneinsicht sei ihm bis heute nicht gewährt worden. Das Landratsamt stellt klar, dass es für Stadtratsmitglieder - im Gegensatz zu Kreisräten - zwar keine generelle Auskunftspflicht gebe. Eine Ausnahme sei aber möglich, wenn es sich um "entscheidungserhebliche" Unterlagen handele. Die Haushaltsgenehmigung könnte als entscheidungserheblich gesehen werden, so das Landratsamt. Die Hinweise seien nämlich nicht nur als Aufgabe an die Verwaltung, sondern auch an den Stadtrat gedacht, stellt das Landratsamt klar.

Die Haushaltsgenehmigung enthalte wichtige Hinweise für Bürger und Ratsmitglieder, sagt Paul Gruschka

Die Haushaltsgenehmigung "enthält wichtige Hinweise für alle Stadträte", betont Gruschka. "Daher habe ich die Haushaltsgenehmigungen während meiner Amtszeit den Stadträten immer schriftlich zur Verfügung gestellt und diese auch veröffentlicht. Die Hinweise sind auch für die Bürgerschaft von großer Wichtigkeit."

Lesen Sie dazu auch

Die Sitzung beginnt um 18.30 Uhr zunächst nichtöffentlich. Der öffentliche Teil werde voraussichtlich gegen 19 Uhr beginnen, teilte die Stadtverwaltung mit. Es geht um Ausnahmen vom Lärmschutz und um Änderungen von Bebauungsplänen.