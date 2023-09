Bad Wörishofen

18:15 Uhr

Freie Wähler fordern Welzel zum Rücktritt auf

Plus Auch nach der Krisensitzung zum massenhaften Personalwechsel im Bad Wörishofer Rathaus ist die FW-Fraktion überzeugt: Bei Bürgermeister Welzel (CSU) sei keine Einsicht und Reue erkennbar.

Von Alf Geiger Artikel anhören Shape

Die Freien Wähler (FW) in Bad Wörishofen haben den amtierenden Bürgermeister von Bad Wörishofen, Stefan Welzel ( CSU), zum Rücktritt aufgefordert. Eine entsprechende Presseerklärung wurde von der gesamten FW-Fraktion unterzeichnet und an unsere Redaktion geschickt. Mit einem Rücktritt könnte Welzel "einen Neuanfang im Sinne der Belegschaft und der Bürgerschaft" ermöglichen. Die FW will auch von übergeordneter Stelle prüfen lassen, ob sich Welzel Dienstvergehen hat zuschulden kommen lassen.

Kritik der FW Ban Welzel (CSU): "Keine Einsicht beim Bürgermeister, Fehler gemacht zu haben"

Im Nachgang zur nicht öffentlichen Sondersitzung am Mittwoch machen die Freien Wähler deutlich, dass sie Welzels Verhalten für "problematisch" halten, wenn er etwa in unserer Zeitung behaupte, "über personelle Veränderungen in der Regel erst im Nachgang Kenntnis" bekommen zu haben. "Das ist wenig glaubhaft und ein Versuch, die eigene Verantwortung auf Mitarbeiter abzuwälzen", so das Urteil der FW-Fraktion. Noch problematischer sei es aber, dass "bei dem Bürgermeister keine Einsicht, Fehler gemacht zu haben, zu erkennen ist. Ohne Einsicht und Reue dürfte kaum mit Besserung zu rechnen sein", heißt es in dem Schreiben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen