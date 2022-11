Friedhofsgebühren in Bad Wörishofen steigen teils enorm

Bad Wörishofens Friedhöfe verursachen tiefrote Zahlen. Nun steigen die Gebühren. 2023 soll es nochmals teurer werden. Das liegt auch an dem neuen Grabkammersystem.

Für Gräber auf den städtischen Friedhöfen von Bad Wörishofen muss künftig deutlich mehr bezahlt werden als bisher. Üblichweise ziehen die Verantwortlichen der kirchlichen Friedhöfe nach, so dass es insgesamt zu einer deutlichen Gebührenerhöhung kommt. Im nächsten Jahr soll schon die nächste Erhöhung folgen.

Bad Wörishofens städtische Friedhöfe sind von einer Kostendeckung derzeit weit entfernt. Nur wenig mehr als die Hälfte der anfallenden Ausgaben wird durch Einnahmen gedeckt. Man verzeichne „jedes Jahr deutliche Defizite“, berichtete Ordnungsamtsleiter Andreas Létang. Friedhöfe müssen allerdings kostendeckend arbeiten. 2015 wurden diese Kosten deshalb neu kalkuliert. Der Stadtrat sei damals aber deutlich unter den empfohlenen Gebührensätzen geblieben, berichtete Létang. In der Sitzung am Mittwochabend hat der Stadtrat diese Gebühren nun doch eingeführt, sie gelten ab Januar. Der Beschluss fiel einstimmig.

Létang nannte die nötigen Erhöhungen „teils drastisch“. Damit gilt künftig, dass das teuerste Familiengrab nicht mehr 1000 sondern 1494 Euro kostet. Dabei handelt es sich um Familiengräber am Hauptweg des Friedhofes. Jedes andere Familiengrab kostet künftig 1386 Euro statt 900 Euro.

Familiengräber an den Hauptwegen der Friedhöfe in Bad Wörishofen sind am teuersten

Weniger stark fallen die Erhöhungen bei Reihengräbern aus: 682 statt 600 Euro werden für ein herkömmliches Grab fällig, 551 statt 500 Euro für ein Urnengrab. Eine Nische in der Urnenmauer kostet künftig 539 statt 500 Euro. Die Ruhefrist beträgt weiterhin 20 Jahre.

Bürgermeister Stefan Welzel (CSU) merkte deshalb an, dass das teuerste Grab damit umgerechnet rund 75 Euro pro Jahr koste. Zuvor hatte Finanzreferent Konrad Hölzle (CSU) berichtet, dass andere Gemeinden in ihren Verlautbarungen auch den umgerechneten Preis pro Jahr angeben würden. Ordnungsamtsleiter Létang hatte außerdem berichtet, dass umliegende Gemeinden deutlich höhere Friedhofsgebühren verlangen würden, teilweise doppelt so hoch. Ein Familiengrab in Landsberg koste laut Létang 1840 Euro, in Kaufbeuren sogar 2000 Euro. Für ein Reihengrab würde Kaufbeuren 1340 Euro verlangen, in Landsberg koste ein Urnengrab 1420 Euro, in Mindelheim 940 Euro.

Zu dem Gebühren für die Gräber kommen noch Bestattungsgebühren. Auch diese steigen in Bad Wörishofen an, wenngleich nur selten stark. Am deutlichsten fällt die Erhöhung bei der Benutzung des Leichenhauses (151 Euro statt 45 Euro pro Tag) und der Benutzung der Trauerhalle aus, die ab dem 1. Januar 359 statt 120 Euro kostet.

Bad Wörishofens Nachbarstädte Mindelheim, Landsberg und Kaufbeuren verlangen oft noch höhere Gebühren für die Friedhöfe

Auch Finanzreferent Hölzle wies darauf hin, dass Friedhöfe kostenrechnend arbeiten müssen. Deshalb könne diese Erhöhung nur ein Zwischenschritt sein. Létang hatte bereits angekündigt, dass die Erhöhung nicht reichen wird, um Kostendeckung zu ermöglichen. 2023 werden deshalb die Friedhofsgebühren neu kalkuliert und vermutlich nochmals erhöht. Létang sagt, man wisse noch nicht, wie lange das dauert. Aber womöglich gebe es in der zweiten Jahreshälfte ein Ergebnis. Das neue Grabkammersystem für den Friedhof St. Anna werde „mit Sicherheit“ Auswirkungen auf die Gebühren haben, kündigte Létang an. Unsere Redaktion hatte zuerst über die Probleme auf dem größten Friedhof der Stadt berichtet. Der Lehmboden behindert dort die Verwesung der Leichname in einem Maße, dass der Friedhof trotz der Ruhefrist von 20 Jahren an seiner Kapazitätsgrenze angelangt ist. Sargbestattungen sind derzeit nur noch in bestehenden Familiengräbern möglich und auch dort nur in bestimmten Tiefen. Neue Sarggräber werden auf St. Anna derzeit nicht genehmigt. Urnenbestattungen sind von den Bodenproblemen nicht betroffen.

Mit dem Einbau von Grabkammern aus Betonteilen will Létang dafür sorgen, dass auch künftig Sargbestattungen auf dem Friedhof St. Anna möglich sind. Klappt alles, wie vorgesehen, sollen die ersten Grabkammern im März 2023 eingebaut werden. Paola Rauscher (Grüne) äußerte sich sehr betroffen über die derzeitigen Einschränkungen auf St. Anna, vor allem, was die bestehenden Familiengräber angeht. Alle anderen Friedhöfe im Stadtgebiet sind von der Problematik nicht betroffen. Létang versicherte aber, dass durch die Grabkammern wieder Sargbestattungen in neuen Gräbern möglich würden.

Derzeit werden auf dem größten Friedhof von Bad Wörishofen keine neuen Sarg-Grabstellen mehr genehmigt

Rauscher regte auch an, dass sich die Stadt selbst um historisch bedeutsame Grabmale kümmern und diese erhalten sollte, auch wenn Grabstellen aufgelöst werden. Dass hierzu derzeit das historische Wissen in der Verwaltung fehle, merkte wiederum Létang an. Hier müsse man sich Unterstützung holen, sagte der Ordnungsamtsleiter sinngemäß. Dritte Bürgermeisterin Michaela Bahle-Schmid (CSU) regte zudem an, die örtlichen Steinmetze und Gärtner einzuladen, um über neue Möglichkeiten der Friedhofsgestaltung nachzudenken. Viele zusammenhängende Grabstellen stünden mittlerweile leer und würden wohl nicht mehr genutzt. Da sei es gut, dass Bad Wörishofen nun ein digitales Friedhofskataster bekomme, in dem die Grabstellen erfasst werden. Létang erläuterte, dass alle Gräber fotografiert und deren Belegung erfasst werde. Das soll heuer noch beginnen. Alleine auf St. Anna seien es rund 1800 Gräber mit 18.000 bis 20.000 Bestatteten seit Gründung des Friedhofes.

Der Friedhof St. Anna wurde zu Zeiten Pfarrer Sebastian Kneipps begründet, dessen Grabmal im Zentrum der Anlage steht. Zudem finden sich dort zahlreiche Gräber von Personen, die Bad Wörishofen auf dem Weg zur Kurstadt geprägt haben, dazu Grabanlagen der hier tätigen Orden und ein jüdisches Grabfeld. Bürgermeister Welzel will unter anderem einen Friedhofsführer herausbringen, der diese Gräber vorstellt.

Auch Michaela Bahle-Schmid ging auf die Problematik bei den Sargbestattungen ein. Für viele Menschen sei das „sicher schwierig“, sagte sie. Allerdings gebe es mittlerweile auch größtenteils Urnenbestattungen. Konrad Hölzle regte zudem an, dass man dem „Beikraut-Problem“ durchaus auf andere Weise zu Leibe rücken könnte. Andere Friedhöfe hätten mit dem Ansäen von Magerrasen und einem vergrößerten Baumbestand gute Erfahrungen gemacht.