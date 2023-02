Fröhliches Faschingsfinale am Wörishofer Rathaus

Bei strahlendem Sonnenschein feierten auch in Bad Wörishofen zahlreiche Närrinnen und Narren den Höhepunkt der tollen Tage.

Blauer Himmel – Sonnenschein – was könnt‘ heut noch schöner sein? Nun, auf jeden Fall die bunte Vielfalt der närrischen Menschen vor dem Bad Wörishofer Rathaus und am Wegesrand beim Zug zum Kurhaus. Da strahlten vor allem die jüngsten Närrinnen und Narren in ihren lustigen Kostümen über das ganze Gesicht. Bürgermeister Stefan Welzel trug es mit viel Humor, den Schlüssel des Rathauses für einen Tag an Prinzessin Emma vom Faschingsverein Kneippilonia zu übergeben. Dass nun die Narren das Tagesgeschehen beherrschten, wurde beim dreimaligen Schlachtruf „Eviva Kneippilonia!“ deutlich.

Die zahlreichen Gäste stimmten lautstark mit ein. Darunter waren auch die Schlachtrufe der Gaudilonia aus Bad Wörishofen, der Budelonia aus Stockheim sowie die Mindelonia und die Siedelonia mit ihren Prinzenpaaren aus Mindelheim. Natürlich fehlten die Wasserteufel nicht. Einer von ihnen, Thomas Schmalholz, führte mit seiner Musikbox den bunten Zug zum Kurhaus an. Doch zuvor überreichte Stefan Welzel den Rathausschlüssel, indem er in gewohnt humorvoller Weise seine Rede in Versform hielt: „Der Kneippsi lacht, die Menschen auch, heut steigt er wieder, unser Brauch … Es freut sich besonders die Kneippilonia: Den Rathausschlüssel hab ich für Euch da.“ Als dann noch zum Lied „99 Luftballons“ bunte Ballons aus den Fenstern des Rathauses auf die bunte Narrenschar schwebten, fand der Jubel kein Ende. Die Stimmung war perfekt.

156 Bilder Auch in Bad Wörishofen wurde das närrische Finale gefeiert Foto: Maria Schmid

Zwei besondere Gäste zeigten sich in ihrem Gewand einer alten Zunft, die „Gäbelestecka“ aus Mindelheim. Michael Haid und Peter Bauer sind die beiden letzten von zwölf Teilnehmern dieser Zunft, die zur Mindelonia gehört.

Akrobatische Einlagen und ein gemeinsamer Walzer aller Prinzenpaare

Im Kurhaus zeigten die Faschingsvereine mit ihren Garden und den Prinzenpaaren zum letzten Mal in diesem Jahr ihre Gardemärsche. Auch die Prinzenpaare schwebten beim gemeinsamen Prinzenwalzer über die Bühne. Mit einem weinenden und einem lachenden Auge führten Andreas Lenuweit und die Kneippilonia-Präsidentin Stefanie Lenuweit durchs Programm. Die Gäste im Kursaal jubelten. Begeisterungsrufe und –Pfiffe begleiteten die Tänzer und Tänzerinnen bei ihren Auftritten. Dass der Stamm-Kneipp-Verein mit seinen Jazztanzgruppen ebenfalls sehr aktiv auftrat, das versprach Claudia Sachon. Sie hatte die Crazy Dancer, die Dance Connection und die Dance Company mitgebracht. Da ging es mit dem „Highschool-Musical“ auch in ein Kasino zum Glücksspiel und wurde gefährlich, als die Tänzerinnen der Dance Connection ihren Schlangentanz vorführten.