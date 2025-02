Mit einem Stein oder einem Nothammer hat ein Unbekannter die Frontscheibe eines in der Oststraße geparkten Autos beschädigt. Laut Polizei war der Pkw von Samstag bis Sonntagmittag in der Oststraße abgestellt. Die Frontscheibe des Autos hat einen Riss. Hinweise an die Polizei Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/96800. (mz)

