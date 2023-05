Bad Wörishofen

Fryderyk Pohl sorgt in Bad Wörishofen für einen Rausch der Farben

Fryderyk Axel Pohl mit seinem "Selbstbildnis". Es ist eines von 120 Werken, die Pohl derzeit in Bad Wörishofen ausstellt.

Plus Der Künstler Fryderyk Pohl aus Bad Wörishofen stellt 120 seiner Bilder aus. Kunst macht er aber auch auf der Haut.

Unter dem Titel "Von Früh bis Heute" wartet ein wahrer Rausch an Farben und unterschiedlichsten Motiven auf die Besucherinnen und Besucher der "Kunstwerke". In den Ausstellungsräumen des Kunstvereins Bad Wörishofen zeigt derzeit Fryderyk Pohl, warum er zuletzt den Kunstpreis 2022 erhielt.

In den Kunstwerken in der Kemptener Straße 3 stellt Pohl noch bis Donnerstag, 18. Mai, rund 120 seiner Bilder aus. Im vergangenen Jahr erhielt er bei der Themenausstellung des Kunstvereins Bad Wörishofen für das Bild "Plötzliches Ende der Nacht" den Kunstpreis 2022. In seiner ersten großen eigenen Ausstellung sehen die Gäste unter anderem ein Auge mit einer Träne, das Pochen eines Herzens oder das unerschöpfliche Thema "Wald", ein galoppierendes Pferd oder einen Stier, die dem Betrachter direkt entgegenlaufen. Pohl gehen die Ideen nicht aus.

