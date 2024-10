Fünfjähriger Bub auf einem „Pocketbike“ in Bad Wörishofen erwischt

Am Montagnachmittag bemerkten Beamte an einem Verkehrsübungsplatz in Bad Wörishofen, dass ein fünfjähriger Bub mit einem elektronischen Pocketbike auf dem Platz fuhr. Das Kind war in Begleitung seiner Eltern. Die Beamten nahmen das Pocketbike genauer unter die Lupe und stellten fest, dass es eine Geschwindigkeit von bis zu 25 km/h erreichen konnte. Das Fahrzeug besaß jedoch weder eine Zulassung noch eine Versicherung. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Den Erziehungsberechtigten des Jungen erwartet nun eine Anzeige aufgrund diverser verkehrsrechtlicher Verstöße. (AZ)

