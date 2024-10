Furiose Erinnerung ans Jazz-Festival im Kino

Mit einem fulminanten Konzert, das das altehrwürdige Kino in der Kneippstadt zeitweise erzittern ließ, erinnerten Klaus-Jürgen Herrmannsdörfer und seine „JazzKur Big Band“ der Städtischen Sing- und Musikschule an die Zeit, als das Festival „Jazz goes to Kur“ noch an diesem Ort stattfand. Deshalb brachte der Bandleader in seinen einführenden Worten auch seine Freude darüber zum Ausdruck, dass Kinobetreiber Rudolf Huber diese Matinee dort ermöglicht habe.

