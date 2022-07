Furioses Finale der Sommerkonzerte in Bad Wörishofen

Eine Woche der heimischen Musik und des Tanzes endet mit bemerkenswerten Auftritten und einer traumhaften Aufführung.

Am großen Finale der Sommerkonzerte beteiligten sich gleich acht Gruppen, Ensembles und die Stadtkapelle. Eine Woche, vollgepackt mit heimischer Musik, fand einen großartigen Abschluss.

Von der Irmgard Seefried Sing- und Musikschule spielten die Jungklassiker (Leitung Magnus Blank) und die Jugendkapelle (Leitung Winfried Probst) unter anderen Stücken auch vom „Fluch der Karibik“. Bei den Musikanten vom Musikverein Schlingen hörten die Gäste vor allem traditionelle Blasmusik – Polkas, Walzer und Märsche.

Die Klavierklassen der Musikschule mit ihren Lehrkräften Ursula Aurbacher und Markus Orf mit 20 talentierten Mädchen und Buben zeigten ihr bisher erlerntes beachtliches Können. Zu hören waren unter anderem das „Froschkonzert“ oder „Bella Bimba“. Sie sendeten musikalische Glückwünsche ins Publikum, träumten mit dem „Gondellied“ von Venedig und erlebten beim „Entertainer“, wie die Finger der jungen Pianistin über die Tasten sausten. Zwischendurch gehörte die Bühne vor dem Kurtheater den beiden jüngsten Jazztanzgruppen des Stamm-Kneipp-Vereins.

Gudrun Karlstetter (links und Sybille Dörner sangen von der Liebe. Foto: Maria Schmid

Mit dabei waren auch die Jüngsten der Musikschule, die „Musikalische Grundausbildung“. Sie sangen aus vollem Herzen und voller Kehle: „Schön ist es, auf der Welt zu sein!“ Ja, wie recht sie hatten! Wenn die Sommerkonzerte präsentiert werden und das durchweg bei hervorragend schönem Wetter, dann lachen die Besucherherzen. So auch beim Auftritt von „Sanni & Friends“ mit ihrem Thema „Jazz meets Kneipp“. Sanni Risch und ihr Chor konnten wahrhaft Lieder davon singen. Als Solist trat Stefan Strodel auf. Er gab mit seinen Soli an Klarinette und Saxophon den besonderen Touch an diesem Abend, unter anderem mit „Wild Cat Blues“ und „Petite Fleur“. Aus dem A-cappella-Trio mit Sybille Dörner (Alt), Grudrun Karlstetter (Sopran) und Sissy Schleinkofer (Mezzosopran) wurde ein Duo, da Sissy Schleinkofer aus gesundheitlichen Gründen nicht auftreten konnte. Dörner und Karlstetter sangen Lieder aus dem Schwäbischen und Bayrischen, brachten Gospels und Schlager zu Gehör. Und natürlich ging vor allem um die Liebe.

Die Jugendkapelle gab unter anderem das bekannte Titellied aus dem Kinohit „Fluch der Karibik“ zum Besten. Foto: Maria Schmid

Am letzten Tag der Sommerkonzerte präsentierte der Heimat- und Volkstrachtenverein „Alpenblick“ Bad Wörishofen Tradition vom Feinsten. Ob in der Altschwäbischen Tracht oder der Miesbacher Tracht, die Tänzerinnen und Tänzer jeden Alters bewiesen wieder einmal ihre tiefe Verbundenheit mit ihrer Heimat. Für Furore sorgten die Schuhplattler vor allem beim Bankerltanz.

Camilia Petricica sorgte mit den Elevinnen ihrer Ballettschule „Dancepoint“ zum Finale für ein besonderes Flair. Hier wurde tänzerisch davon geträumt, was ein Mädchen lernen muss um eine echte Ballerina zu werden.

Stefan Strodel verlieh als Solist dem Finaltag eine besondere Note. Foto: Maria Schmid

Den großartigen Abschluss der Konzertreihe bildete die Stadtkapelle Bad Wörishofen mit Rainer Wörz am Taktstock. Hier hatten zur Programmgestaltung alle Instrumentenregister mitentschieden.

Es entstand eine bunte Mischung, die die Vielfalt der Blasmusik zum Klingen brachte. Auch eine Tradition, das Konzert mit einem flotten Marsch zu beenden.