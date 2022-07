Gas-Umlage zwingt Bad Wörishofens Therme womöglich zu Preiserhöhungen

Thermen-Inhaber Jörg Wund rechnet vor, bis zu welchem Umlagebetrag er die Mehrkosten tragen könnte - und wann diese auf die Badegäste umgelegt werden.

Die von der Bundesregierung beschlossene Gas-Umlage wird die Bürger nicht nur direkt belasten. Beispielsweise könnte auch der Eintritt in die Therme Bad Wörishofen dadurch teuer werden. „Ich will die Preise ganz sicher nicht erhöhen, aber gegebenenfalls muss ich“, sagt Thermen-Inhaber Jörg Wund. Er nennt auch die Grenze, bei der er die Kosten auf die Gäste umlegen muss.

Um die Gasversorger zu entlasten, wird es ab dem 1. Oktober eine Gas-Umlage für die Bürgerinnen und Bürger sowie für die Unternehmen geben. Wie hoch diese ausfallen wird, steht noch nicht fest. Das soll angeblich erst Mitte oder Ende August feststehen. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) nannte eine Spanne von 1,5 bis fünf Cent pro Kilowattstunde.

Zwei Cent Gas-Umlage würden in der Therme Bad Wörishofen hunderttausende Euro an Mehrkosten auslösen

„Sollte die Umlage 1,5 bis zwei Cent betragen, werden wir die daraus resultierenden Mehrkosten übernehmen“, kündigt Thermen-Chef Jörg Wund an. Allerdings: „Bei mehr als zwei Cent, was hunderttausende Euro im Jahr bedeuten würde, muss ich die neue Gassteuer als Energieumlage mit zwei bis drei Euro an unsere Gäste weitergeben“, sagt Wund. Die Preiserhöhung würde aber nicht von Dauer sein. „Sobald die Gasumlage wieder abgeschafft wird, aktuell ist die Rede von März 2024, entfällt dieser Aufpreis für unsere Thermenbesucher wieder“, so Wund.

Jörg Wund plant ein Großprojekt, um die Therme Bad Wörishofen an sonnigen Tagen autark betreiben zu können

Derweil sorgt Wund dafür, dass sein Bad noch unabhängiger von den Gaspreisen wird. Aktuell lasse man die erste Erweiterung der Photovoltaikanlage des Bades montieren. Der zusätzliche Strom werde in das Thermennetz eingespeist. Gemeinsam mit seinem Technikchef arbeite er sei Wochen an einem Konzept zur Neuaufstellung des Energiekonzeptes der Therme Bad Wörishofen.

„Aufgrund der voraussichtlich dauerhaft hohen Preise für fossile Energieträger entwickeln wir eine große Lösung, damit unsere Therme an sonnigen Tagen komplett autark und klimaneutral wird“, kündigt Wund an. Man sei in Gesprächen mit mehreren Firmen. Allerdings wird auch Wund von der Marktsituation ausgebremst. Der Markt für Photovoltaikanlagen sei derzeit sehr ausgelastet. Aufträge habe man noch nicht vergeben können.

Privathaushalte müssen mit deutlichen Mehrkosten durch die Gas-Umlage rechnen

Auch Privathaushalte müssen sich auf deutlich höhere Kosten durch die Gas-Umlage einstellen. Die kursierenden Rechenbeispiele gehen von Mehrkosten zwischen 300 und 1000 Euro für einen Vier-Personen-Haushalt mit 20.000 Kilowattstunden Jahresverbrauch aus. Damit ist es aber nicht getan, denn auf diese Beträge kommt noch die Mehrwertsteuer obendrauf. Bei einer Gas-Umlage von fünf Cent ergeben sich so Mehrkosten von 1190 Euro. Darin sind aber noch höhere Kosten durch steigende Gaspreise noch gar nicht berücksichtigt.