Gas und Strom: Stadtwerke-Chef hat gute Nachrichten

Die Stadtwerke Bad Wörishofen können ihre Kunden trotz insgesamt gestiegener Kosten auch im kommenden Jahr zu stabilen Preisen mit Erdgas versorgen. Beim Strompreis gibt es noch keine endgültige Entscheidung. Aber hier tut sich offenbar wesentlich mehr.

Bad Wörishofens Stadtwerke haben schon öfter bewiesen, dass sie beim Energiehandel clever vorgehen. Das hat nun erneut geklappt, die Kundinnen und Kunden profitieren davon, trotz insgesamt steigender Kosten. „Neben den Großhandelspreisen wirkt sich unter anderem auch der von der Bundesregierung eingeführte, zunächst jährlich steigende nationale CO₂-Preis, der im Brennstoffemissionshandelsgesetz verankert ist, auf die Endkundenpreise für Heizenergie aus“, teilen die Stadtwerke mit. Die Bundesregierung wolle mit dem CO₂-Preis Anreize für ein umweltschonendes Verhalten setzen. „Mit den Einnahmen finanziert der Bund viele Maßnahmen, wie zum Beispiel Förderprogramme zur Gebäudesanierung. So kommen sie direkt dem Klimaschutz zugute.“

Die Kosten für die Netznutzung werden zum Jahreswechsel ebenfalls steigen. „Eine Entlastung tritt hingegen durch den Entfall der Gasspeicherumlage auf“, berichten die Stadtwerke. „Sie wurde ab Oktober 2022 erhoben und durch die Bundesregierung mit Wirkung zum 1. Januar 2026 abgeschafft, um Gasverbraucher zu entlasten.“

Unterm Strich ergeben sich nach Angaben der Werkleitung um Stadtwerke-Chef Peter Humboldt leicht steigende Kosten, welche die Stadtwerke jedoch durch eine günstige Beschaffungsstrategie kompensieren können. Für die Kunden der Stadtwerke Bad Wörishofen bleiben die Erdgaspreise somit stabil. Die aktuellen Preise würden bis auf Weiteres gelten, so Humboldt. Die Stadtwerke verlangen in der Grundversorgung derzeit einen Arbeitspreis von 10,47 Cent pro Kilowattstunde und 142,80 Euro Grundpreis pro Jahr. Im günstigeren Tarif SWBW Erdgas verringert sich der Arbeitspreis auf 9,76 Cent.

Beim Strompreis gibt es dagegen noch keine letztgültige Aussage. Die Stadtwerke Bad Wörishofen gehen aber aktuell davon aus, dass die Preise für Strom 2026 sogar gesenkt werden können. „Da die gesetzlichen Umlagen jedoch erst Ende Oktober veröffentlicht werden, stehen die exakten Preise erst Mitte November fest“, teilen die Stadtwerke mit. (mz, mhe)