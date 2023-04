Gebühren für Saalmieten in Bad Wörishofen steigen deutlich an

Wer in Bad Wörishofen Kursaal oder Guggerhaus mieten will, muss deutlich mehr bezahlen. Für Vereine gibt es aber eine Sonderregelung.

Die Saalmieten in Bad Wörishofen steigen deutlich an. Der Stadtrat hat die neue Hausordnung mit großer Mehrheit genehmigt. Allerdings gibt es Sonderkonditionen, um Bad Wörishofens Vereine nicht zu sehr zu belasten.

Bad Wörishofens Kurdirektorin Cathrin Herd berichtete dem Stadtrat von steigenden Kosten für Personal und Ausstattungen. Die Preissteigerungen habe man nun in der neuen Hausordnung berücksichtigt. Sie gilt für alle, die einen Saal in einem städtischen Gebäude mieten wollen. Die neuen Zahlen waren vorab schon in einer nicht öffentlichen Sitzung des Kurausschusses besprochen worden. Dort habe es den großen Wunsch gegeben, Bad Wörishofens Vereine zu entlasten, berichtete Herd.

So sehen die neuen Rabatte für Bad Wörishofens Vereine für die Saalmieten aus

Deshalb habe man nun den Vereinsrabatt von bislang 35 Prozent auf 50 Prozent angehoben. Dies gilt für das Kurhaus und auch für dort benötigte Technik. Im Guggerhaus wurde der Rabatt für Vereine von 35 auf 40 Prozent erhöht. Die Mietpreise für die Räumlichkeiten stiegen derweil um circa zehn Prozent, rechnete Herd vor. Zudem sei die Preisliste künftig nicht mehr Bestandteil der Hausordnung, um schneller auf Entwicklungen reagieren zu können, ohne jedes Mal gleich die Hausordnung vom Stadtrat ändern lassen zu müssen. Mit der Preissteigerung liege man "im Rahmen", wenn man andere Allgäuer Städte zum Vergleich heranzieht, berichtete Herd. Der Stadtrat genehmigte die neuen Preise mit 22:1 Stimmen.

