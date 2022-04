Gefährlicher Trend: In Bad Wörishofen werden Gullydeckel gestohlen

Unbekannte haben es in Bad Wörishofen auf ungewöhnliches Diebesgut abgesehen. Die Polizei steht vor einem Rätsel.

Immer wieder werden derzeit in Bad Wörishofen Gullydeckel gestohlen. Die Polizei steht vor einem Rätsel. Diesmal verschwand in der Nacht auf Sonntag eine Schachtabdeckung in der Zugspitzstraße. „In den letzten Wochen wurden vermehrt Vorfälle dieser Art an die hiesige Polizei gemeldet“, teilt ein Polizeisprecher mit. Wer Hinweise geben kann, soll sich unter der Telefonnummer 08247/96800 melden. (mz)





