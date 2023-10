Bad Wörishofen

vor 58 Min.

Geflüchtete erzählen über den Alltag in der Notunterkunft Bad Wörishofen

Plus Das Landratsamt hat im Beisein der Polizei unlängst 40 Unruhestifter aus Bad Wörishofen verlegt. Bewohner berichten allerdings von weiteren Problemen.

Von Karin Donath Artikel anhören Shape

Rund 40 Menschen mussten zuletzt nach zunehmend eskalierenden Streitigkeiten die Notunterkunft für Geflüchtete in Bad Wörishofen verlassen. Auch die Polizei war dazu vor Ort. Die Unruhestifter wohnen jetzt in Zelten in Mindelheim. Doch in der Notunterkunft im Gewerbegebiet scheint es weitere Probleme zu geben. Mehrere Bewohner beklagen Ungleichbehandlung und Drogenkonsum in dem ehemaligen Möbelhaus.

Schweißer Adnan Haji aus Syrien wartet seit zehn Monaten auf eine Entscheidung des Ausländeramtes in Augsburg – so wie die anderen auch, will er endlich arbeiten. Mehrere Bewohner der Notunterkunft in Bad Wörishofen gaben unserer Redaktion Einblick in die Lebensumstände dort. Die Zeit nutzen Männer im Alter zwischen 25 und 45 Jahren, um Deutsch zu lernen, was in der Unterkunft nahezu unmöglich sei. „Die vielen Kinder schreien und lärmen den ganzen Tag und vor allem auch in der Nacht“, berichtet Haji. Das Licht in der Unterkunft werde um 22 Uhr gelöscht, der Lärm ginge unverändert weiter. Wenn sich das Sicherheitspersonal zurückgezogen habe, werde auch Haschisch in der Unterkunft konsumiert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen