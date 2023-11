Bad Wörishofen

Geflüchtete in Bad Wörishofen: CSU will Druck auf Landkreis erhöhen

Plus In der Notunterkunft Bad Wörishofen "würde keiner von länger wohnen wollen", berichtet Bürgermeister Stefan Welzel. Die CSU fordert eine gerechtere Verteilung.

Wie die Situation der Geflüchteten in Bad Wörishofen verbessert werden kann und wo die Grenzen der Hilfsmöglichkeiten erreicht sind, waren die Hauptthemen bei der Mitgliederversammlung der CSU im Hotel Luitpold. Bürgermeister Stefan Welzel sah in erster Linie die Bundespolitik in der Verantwortung, die an vielen Stellen versagt habe. „Es reicht nicht mehr, nur Briefe hin und her zu schreiben, man muss mehr Druck machen“, forderte Konrad Hölzle, einer der stellvertretenden Ortsvorsitzenden.

Für die Unterbringung vor Ort sei das Landratsamt zuständig, sagte Welzel. Gleichwohl stelle sich die Stadt ihrer sozialen Verantwortung und bemühe sich um einen Integrationslotsen. Das Problem sei, dass entsprechende Fördermittel nur der Landkreis bekäme. Welzel hatte sich von der Unterbringung der Geflüchteten im Gewerbegebiet selbst ein Bild gemacht. „Da würde keiner von uns länger wohnen wollen“, lautete sein ernüchterndes Fazit. Die ehemalige Kneippsche Kinderheilstätte sei mit 170 Personen mittlerweile voll belegt. „Insgesamt sind derzeit etwa 700 Geflüchtete in der Kneippstadt untergebracht.“ Mit einem dringenden Appell wandte sich die neu ernannte Geschäftsführerin der CSU, Marion Böhmer-Kistler an Welzel.

