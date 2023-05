Bad Wörishofen

Geflüchtete sollen in Bad Wörishofens Gastronomie arbeiten können

Plus Die Gastroakademie Bad Wörishofen bereitet Geflüchtete auf einen Einstieg in den Arbeitsmarkt vor. Dafür muss in kurzer Zeit viel gelernt werden.

Vom Gemüseschneiden über Warenkunde bis hin zum Arbeitsrecht – es war ein sehr umfangreiches Stoffgebiet, das 14 Geflüchtete während einer Woche in der "Gastroakademie“ Bad Wörishofen beackerten. Das Ziel: Ihnen soll der Einstieg in die Gastronomie ermöglicht werden, die auch in Bad Wörishofen unter Personalmangel leidet. Dabei gab es in Bad Wörishofen sogar eine bemerkenswerte Entwicklung zu feiern.

Die "Gastroakademie" ist eine Einrichtung des Vereins "Über den Tellerrand kochen München“. Das Projekt läuft so gut, dass der Verein in Bad Wörishofen bereits den hundertsten Teilnehmer begrüßen konnte. Elena Münnich aus Bad Wörishofen, die inzwischen in München lebt und arbeitet, hatte das Projekt unlängst beim Arbeitskreises Asyl vorgestellt. Geflüchteten soll damit der Einstieg in die Gastronomie mit theoretischen und praktischen Übungen erleichtert werden.

