Gegen Baum geprallt: Totalschaden nach Schleuderfahrt in Bad Wörishofen

In der Nacht verliert ein junger Autofahrer in Bad Wörishofen die Kontrolle über seinen Wagen. Das Auto rammt einen Baum.

Nach einem Unfall in Bad Wörishofen hatte ein Auto nur noch Schrottwert. Ein junger Autofahrer hatte in der Nacht auf Freitag die Kontrolle über das Gefährt verloren. Nach Angaben der Polizei war er zu schnell in eine Kurve im Gewerbegebiet von Bad Wörishofen gefahren. Das Auto brach aus und prallte gegen einen Bordstein. Der Fahrer habe noch versucht, den Wagen wieder unter Kontrolle zu bringen, allerdings vergeblich. Das Auto prallte gegen einen Baum.

Dem Fahrer sei bei dem Aufprall nichts passiert, er blieb unverletzt, berichtet die Polizei. Das Auto erlitt einen Totalschaden. Den Fahrer erwarte ein Bußgeld wegen nicht angepasster Geschwindigkeit. (mz)

