Bad Wörishofen

12:00 Uhr

Geigen-Wunderkind Li in Bad Wörishofen: „Es riecht hier sogar anders“

Das junge Violinengenie Christian Li hat schon an verschiedensten Orten auf der ganzen Welt gespielt.

Plus Der 14-jährige Christian Li aus Australien erzählt über sein Leben zwischen Übungseinheiten und Reisen zu den großen Konzerthäusern der Welt.

Von Dominik Bunk

Festival der Nationen im Kursaal von Bad Wörishofen, Backstage-Bereich, Konzertpause. Christian Li hat kurz zuvor mit seinem Violinenspiel das Publikum in der Kneippstadt begeistert. Er ist der Preisträger des „Prix Young Artist of the Year“ der Gabler-Stiftung für Kunst, Kultur und Wissenschaft. Wie schon zuvor auf der Bühne, wirkt der 14-Jährige fröhlich. Freut sich, dort zu sein. Er erzählt von seinem Leben und wie es ist, als Teenager um die Welt zu touren.

