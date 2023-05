In einem Geschäft in Bad Wörishofen ist einer Frau der Geldbeutel aus der Handtasche gestohlen worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Freitagnachmittag ist einer 57-jährigen Frau der Geldbeutel samt Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich aus der Handtasche gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Diebstahl in einem Möbelgeschäft in der Max-Planck-Straße.

Die Tasche hatte die Geschädigte kurzzeitig unbeobachtet an einem Kleiderständer im Geschäft deponiert, erläutert die Polizei. Sie sucht nach Zeugen unter der Telefonnummer 08247/96800.