Geldsegen aus Bad Wörishofen für Jugendarbeit in den Vereinen

Der Rotary-Club spendet mehr als 18.000 Euro. Diesmal gingen Spenden auch an Flutopfer im Ahrtal.

Das Entenrennen, das nun bereits seit einigen Jahren vom einheimischen Rotary-Club veranstaltet wird, ist für die Stadt zu einem echten Event mit erfreulichen Folgen geworden. Trotz der Pandemie und deren Hindernisse ließ es sich der Verein nicht nehmen, es auch im Jahr 2021 zu veranstalten.

Präsident Manfred Guggenmos, und nicht zuletzt Viktoria Lofner-Meir setzten es zusammen mit ihren Mitgliedern trotzdem wieder in Szene. Wie immer kommt der Erlös einheimischen Vereinen, diesmal aber auch den Flutopfern in Westen der Republik zugute. Ausgeschüttet werden konnte die Summe von insgesamt über 18.000 Euro. 10.000 Euro wurden bereits an die Flutopfer weitergeleitet, über 8400 Euro durften sich jetzt Vereine freuen, die im Hotel Sonnengarten ihre Schecks in Empfang nahmen.

Zahlreiche Vereinsmitglieder treffen sich zur Spendenübergabe

Folgende Vereinsvertreterinnen und -vertreter trafen sich zur Spendenübergabe: Henner Wirth und Herbert Stork (Rotary), Winfried Hofer (Musikverein Stockheim), Ursula Maier (Rotary), Michael Rogg (Jugendkapelle Dirlewang), Robert Frey (Musikverein Irsingen), Wolfgang Tröber (Musikverein Schlingen), Max Hermannsdörfer (Musikschule Bad Wörishofen), Angelika Filser (Kindergarten Schlingen), Birgit Högg (Kirchdorfer Musikanten), Anja Seifert (Stadtkapelle Bad Wörishofen), Birgit Völsch (Eiskunstlaufverein Bad Wörishofen) und Thomas Wegst (TSV Bad Wörishofen).

Ebenfalls mit einem finanziellen Zuschuss bedacht wurden der Verein Lautstark und Hauchzart in Dorschhausen, die Jugendgruppe Rotaract und der FC Bad Wörishofen.