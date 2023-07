Gemeinsamer Urlaub in Bad Wörishofen endet mit Körperverletzung

Zwei befreundete Männer verbringen einen Urlaub in Bad Wörishofen. Doch dann wird es plötzlich handgreiflich.

Ein gemeinsamer Urlaub zweier Männer in Bad Wörishofen endete prompt: mit einer Körperverletzung. In einem Hotel in Bad Wörishofen kam es in der Nacht auf Samstag zu einem Streit zwischen den befreundeten Gästen. Nach Angaben der Polizei habe dabei ein 44-Jähriger den Kopf seines 42-jährigen Kollegen gegen eine Wand gestoßen. Der Jüngere habe dabei eine Platzwunde am Kopf erlitten. Den 44-Jährigen erwarte nun eine Anzeige wegen Körperverletzung. (mz)