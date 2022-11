Generation Fortschritt fordert Aufklärung zu Bad Wörishofens Rathaus-Security

Die Sicherheitsmaßnahmen im Rathaus von Bad Wörishofen wurden am Freitag beendet. Eine Stadtratsfraktion will nun mehr zu Kosten und Gründen wissen.

Dass Bad Wörishofens Stadtspitze einen Sicherheitsdienst für den Rathaus-Eingang zur nötig hält, hat Wellen geschlagen. Die Stadtratsfraktion von Generation Fortschritt fordert nun in einem Antrag umfassende Aufklärung zu diesem Schritt.

Generation Fortschritt will in einer öffentlichen Stadtratssitzung wissen, wie der personelle, finanzielle und vertragliche Rahmen für den Sicherheitsdienst sind und waren und was der Grund für diese Maßnahme gewesen ist. Zudem beantragt Generation Fortschritt, dass der Sicherheitsdienst zum nächstmöglichen Zeitpunkt wieder abgeschafft wird.

Generation Fortschritt will bei der Analyse des Problems im Rathaus von Bad Wörishofen helfen

Freilich müsse die persönliche Sicherheit der Beschäftigten im Rathaus „zu jedem Zeitpunkt an oberster Stelle stehen“, teilt Fraktionssprecher Dominic Kastner mit. Dafür gebe es aber die Polizei. „Der Einsatz eines Sicherheitsdienstes, um für mehr Sicherheit im Rathaus zu sorgen, adressiert unserer Meinung nach jedoch nicht die Ursache des Problems“, schreibt Kastner.

Dominic Kastner ist der Fraktionsvorsitzende von Generation Fortschritt. Foto: Generation Fortschritt

„Viel mehr muss die Frage gestellt werden, wie es zu unsicheren Situationen im Rathaus kommen kann.“ Man biete Hilfe bei der Analyse der Situation an.

Im Rathaus war der Sicherheitsdienst zuletzt wieder im Einsatz, nachdem das Bürgerbüro wieder geöffnet wurde. „Der Sicherheitsdienst war an insgesamt zehn Tagen im Rathaus anwesend“, berichtet Ordnungsamtsleiter Andreas Létang. „Der letzte Anwesenheitstag zur Abfederung dieser Sondersituation mit der Corona-Quarantäne im Bürgerbüro“ sei Freitag, 11. November, gewesen. „Aus Gesprächen mit Mitarbeitenden und Rathaus-Besuchenden weiß ich, dass die bloße Anwesenheit einer freundlichen Sicherheitsperson allen ein beruhigendes Gefühl vermittelt hat“, erklärt Létang die Beweggründe dieser zeitlich beschränkten und jetzt abgeschlossenen Aktion. „Die Atmosphäre war wieder deutlich entspannter.“

Ordnungsamtsleiter berichtet von positiven Rückmeldungen zur Sicherheitsmaßnahme im Rathaus

Die Stadt habe „vorsorglich und im Interesse von Besuchenden wie Mitarbeitenden“ gehandelt. „Denn abzuwarten, bis eine Situation entsteht, in der man wieder die Polizei rufen muss, ist eindeutig die schlechtere Alternative“, teilt die Stadt mit.

Zum Grund für den Sicherheitsdienst hatte Létang unserer Redaktion damals gesagt, die Beschäftigten im Rathaus seien „immer häufiger Situationen ausgesetzt, in der Bürger ihre gute Erziehung vergessen und sich im Ton vergreifen“.