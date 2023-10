Gentle Moods bringen Bad Wörishofens Jazzfans in Stimmung

Bad Wörishofens Festival "Jazz goes to Kur" startet mit einem gelungenen Abend im Kurtheater. Am Wochenende geht es dann Schlag auf Schlag.

Mit einer speziellen Besetzung bereicherte Bad Wörishofens Kurorchester Gentle Moods das traditionelle Festival „Jazz goes to Kur“. Dass das Festival eine große Fangemeinde hat, bewies der gute Besuch im Kurtheater mit seinem fachkundigen Publikum. Somit entstand eine ausgezeichnete Stimmung im Wechselspiel zwischen dem beifallsfreudigen Publikum und den Musikern auf der Bühne. Da wurde kräftig gegroovt, Zwischenapplaus gespendet, mitgeklatscht und am Ende die Musiker mit großem Applaus verabschiedet.

Diese setzten sich zusammen aus den Kurmusikern Josef Csik an Kontrabass und E-Gitarre, Bela Radics am Piano, Lajos Radics an der Hammondorgel, Moderator Mark Pusker an Klarinette, Saxophon und Trompete, sowie den „Special Guests" Vladislaw Cojocaru am Akkordon und Matthias Gmelin am Schlagzeug. Besondere Höhepunkte lieferte zusätzlich Istvan Gregor mit der Trompete und dem Flügelhorn. Sein „Strangers in the Night“, das weltbekannte Stück von Frank Sinatra, bekommt man nicht alle Tage in dieser Perfektion zu hören. Dasselbe gilt für das ebenso bekannte, italienische „Sag mir Quando, sag mir, wann“, bei dem ihn Mark Puster auf der Klarinette gefühlvoll begleitete, ein echter Hörgenuss, auch für Jazzfreunde.

Die Fangemeinde in Bad Wörishofen lässt sich im Kurtheater mitreißen

Da riss es die drei Freundinnen Dominika Reiter, Paulina Neubauer und Charlotte Schaefer, drei echte Jazzfans ganz unterschiedlichen Alters, aus den Sitzen: „Wir sind ja Stammgäste aber die Ausstrahlung, die Energie und das tolle Zusammenspiel sind schon grandios“, so ihre Meinung.

Mit einem Bossa Nova stieg das „Gentle Moods Jazz-Sextett“, wie sich das Ensemble nennt, in das Programm ein und sprach die Besucher damit sofort an. Mit „Invitation“folgte ein Song aus den 70er-/80er-Jahren, gefolgt von der Latin- und Swingnummer „Night in Tunesia“ mit einem mächtigen Schlagzeugsolo von Matthias Gmelin. Moderator Mark Puster bewies seine Vielfältigkeit an den Instrumenten, nicht zuletzt auch beim Steve-Wonder-Song „You are the Sunshine of my Life“.

So geht es beim Festival "Jazz goes to Kur" in Bad Wörishofen weiter

Für Humor, aber auch Bewunderung sorgte noch Trompeter Istvan Gregor, als er einen Ton endlos lange aushielt und danach eine Zeitlang brauchte, bis er wieder zu Atem kam. „Wir sind stolz darauf bei diesem Festival dabei zu sein“, zeigte sich der Moderator bescheiden und dies wiederum kann auch über das Ensemble und ihr Konzert gesagt werden. Sie konnten stolz auf ihre Darbietungen sein. Weiter geht es am Wochenende. Am Sonntag um 10 Uhr findet ein Jazz-Gottesdienst in der Erlöserkirche statt. Anschließend kann der letzte Live-Act des Festivals im Kurtheater besucht werden. Die „Jazzkur“ Big Band spielt Musikhighlights der letzten Jahrzehnte. Das detaillierte Programm und weitere Informationen sind auf www.bad-woerishofen.de zu finden. Karten für das Festival gibt es im Kurhaus.

