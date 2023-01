Georg Lauer aus Bad Wörishofen packt Persönliches zwischen zwei Buchdeckel

Der Russlanddeutsche Georg Lauer veröffentlicht sein drittes Buch „Aus meinen Tagebüchern“. Bei den „Kurgesprächen“ ging es um ein immer aktuelles Thema.

Was gibt es persönlicheres als Tagebücher – aufgeschrieben im Moment des Geschehens, oder kurz danach? Versehen nicht nur mit Tatsachen, sondern auch mit Gedanken, Träumen, Befürchtungen, Zweifeln, Hoffnungen. Tagebuch, vielmehr Tagebücher, hat Georg Lauer viele geschrieben. Und daraus wurde ein Leben zwischen zwei Buchdeckeln. Dies hat er nun in einem Buch veröffentlicht: „Aus meinen Tagebüchern“ lautet der Titel. Im Rahmen des Kirchencafés der evangelischen Erlösergemeinde wurde es vorgestellt.

Georg Lauer, Jahrgang 1941, ist Russlanddeutscher, war Zimmermann, Lkw-Fahrer, Busfahrer, Bienen- und Nutriazüchter sowie Hausmeister. 1995 übersiedelte er nach Deutschland, 2006 ging er in den Ruhestand und lebt seit einigen Jahren in Bad Wörishofen. Lauer schreibt seit fast 25 Jahren Erzählungen, Erinnerungen und alles, was ihm auf- und einfällt nieder.

Er ist Mitglied des Literaturkreises der Deutschen aus Russland und begann mit der Veröffentlichung von Büchern in russischer Sprache. Sein aktuelles Werk, „Aus meinen Tagebüchern“ ist das dritte Buch auf Deutsch.

Manchmal gibt es einfach nichts zu sagen - auch das spiegelt der Autor in seinem Buch

Die Buchvorstellung nahm der Bad Wörishofer Publizist Manfred Gittel vor: „Tagebücher führt Lauer nicht regelmäßig, nicht immer Tag für Tag, wie der Name vermuten ließe, sondern manche Tage sind ohne Eintrag, ja oft wochenlang ohne eine Notiz. Der Alltag wird für nicht niederschreibenswert erachtet.“

Und die Auszüge in dem Buch, so Gittel, gäben auch nicht das ganze Geschehen dieses Lebens wieder, sondern nur einen kurzen Abriss, einen kleiner Einblick, so wie man in dieses Buch hineinschaut, wie man die Seiten umblättert und mit jeder Seite etwas erfährt aus dem Leben des Autors, aus seinem Handeln und seinem Denken, aus seinem Träumen und Fühlen.

Dabei bleibe sich Lauer, wie Gittel betonte, treu: „Georg Lauer hat auch in diesem dritten Buch auf Deutsch seinen Stil beibehalten: Persönliches in ganz persönlicher Sprache. Das, was ihm einfällt, bringt er zu Papier, versucht Gefühle und Empfindungen in Sprache umzusetzen. Nicht immer einfach, nicht immer gleich nachzuempfinden, denn der Leser muss die Sätze gewordenen Gefühle wieder in Gefühle übersetzen, muss versuchen, gleiches zu empfinden, um der Sprache und Ausdrucksweise Lauer’s auf die Spur zu kommen.“

Ganz werde man es sicher nicht können, denn die Gedanken Lauers vermischen sich mit den Gedanken seiner Leserschaft und sind dann nicht mehr original.

Karin Donath und Angelika Beck trugen Dialoge vor, die Georg Lauer verfasst hat

Doch man könne auf die Spur Lauers kommen, könne vieles entdecken und neu verstehen, was man ähnlich erlebt, empfunden hat. Gittel: „Meinungen muss man nicht teilen, muss nicht konform mit ihnen gehen, aber man kann sich auf sie einlassen, sie mitdenken, überdenken – einlenken oder ablenken.“

In diesem Buch kann man Lauer – mehr als bisher – persönlich begegnen, hat er ja seine Tagebücher geöffnet und ausgesucht, was er teilen will. So hat die Leserschaft Anteil und nimmt Anteil, wird Teil des Lebensdenkens eines Anderen. Auch das ist einen Tagebuch-Eintrag wert.

Der Autor selbst las danach einige Geschichten vor und weil er selbst gerne Dialoge schreibt, fanden sich Karin Donath und Angelika Beck bereit, einen solchen Dialog zweier Frauen vorzutragen: „Kurgespräche“ genannt, bei denen es – ein immer aktuelles Thema – um die Figur ging. (it)