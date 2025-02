Geparktes Auto angefahren und beschädigt

Nur wenige Minuten hatte eine Autofahrerin am Sonntagabend ihr Fahrzeug unbeaufsichtigt in der Kanzelwandstraße geparkt. Als sie zurückkehrte, stellte sie einen Schaden an der Fahrerseite fest. Ein anderer Verkehrsteilnehmer hat laut Polizei während ihrer Abwesenheit die Fahrerseite des geparkten Pkw touchiert. Sachdienliche Hinweise können der örtlichen Polizeidienststelle in Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247 96800 gemeldet werden. (mz)

