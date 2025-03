Geparktes Auto angefahren und beschädigt

In der Nacht auf Freitag kam es in der Brucknerstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Laut Polizei Bad Wörishofen wurde an einem geparkten Pkw der linke Außenspiegel abgefahren. Der Unfallverursacher machte sich aus dem Staub, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/9680-0 entgegen. (mz)

Brucknerstraße Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bad Wörishofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis