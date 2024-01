Geparktes Auto auf Supermarktparkplatz angefahren

Einen Fall von Unfallflucht bearbeitet die Polizei Bad Wörishofen. Auf einem Parkplatz wurde ein Auto beschädigt.

Nur eine dreiviertel Stunde war ein 74-Jähriger am Mittwoch in einem Verbrauchermarkt in der Karl-Benz-Straße beim Einkaufen - als er gegen 13 Uhr zu seinem Auto zurückkam, wartete eine böse Überraschung auf ihn. Der 74-Jährige musste feststellen, dass sein Pkw auf der Beifahrerseite am vorderen Kotflügel beschädigt wurde. Hinweise an die Polizeiinspektion Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/96800. (mz)