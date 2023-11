Geparktes Auto zerkratzt: Polizei sucht Zeugen

Mit einem Gegenstand hat ein Unbekannter die Beifahrerseite eines geparkten Autos zerkratzt. Die Polizei hofft auf Zeugenaussagen.

Bis auf das Blech wurde ein Auto zerkratzt, das am Dienstag auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Gottlieb-Daimler-Straße stand. Der Pkw stand auf den Parkplätzen, die der genannten Straße zugewandt sind. Ein Großteil der Beifahrerseite wurde mit einem Gegenstand zerkratzt, sodass der Lack bis auf das Blech beschädigt wurde. Sachdienliche Hinweise an die Polizei Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/96800. (mz)