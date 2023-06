Gerry Weber schließt Filialen, aber der Standort Bad Wörishofen bleibt

Gerry Weber schließt heuer 122 seiner 171 Filialen in Deutschland. Dahinter steht ein Insolvenzverfahren.

Der Bekleidungshersteller Gerry Weber will bis September 2023 alle defizitären Filialen in Deutschland schließen. 122 von 171 Geschäften sind von diesem massiven Einschnitt betroffen. Gerry Weber unterhält auch in Bad Wörishofens Fußgängerzone eine große Filiale. Wie es dort weitergeht, ist bereits entschieden.

Die Gerry Weber Retail GmbH betreibt die Filialen für das Unternehmen Gerry Weber mit Sitz in Halle (Westfalen). Die GmbH ist seit Montag in einem Insolvenzverfahren in Eigenregie und hat harte Maßnahmen angekündigt.

Hunderte Vollzeitstellen bei Gerry Weber fallen durch die Filial-Schließungen weg

Rund 350 Vollzeitstellen werden durch die Filialschließungen gestrichen. Man habe mit dem Betriebsrat einen Sozialplan und einen Interessenausgleich vereinbart, teilte das Unternehmen mit. Bei der Gerry Weber International AG und der Life-Style Fashion GmbH fallen weitere 75 Stellen weg.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: ProSieben

"Wir konzentrieren uns auf den gesunden Kern von Gerry Weber mit attraktiven eigenen Stores in durchweg guten Lagen, in denen wir unseren Kundinnen ein echtes Modeerlebnis bieten können", schildert Unternehmenschefin Angelika Schindler-Obenhaus. Zu diesen Standorten gehört auch Bad Wörishofen. "Die Filiale in Bad Wörishofen werden wir weiterbetreiben", teilte Konzernsprecherin Christina Herrmann unserer Redaktion mit. In Bad Wörishofen ist Gerry Weber mit einem Geschäft in der Kneippstraße vertreten, der Fußgängerzone des Kneipp-Heilbads.

Die Garry Weber AG selbst treibt derweil die begonnene finanzielle Sanierung voran. Dieser Prozess läuft seit April. Bis Mitte Juli soll nach Unternehmensangaben ein Restrukturierungsplan vorgelegt werden. Vor etwa drei Jahren hatte Gerry Weber schon einmal mittels eines Insolvenzverfahrens gerettet werden müssen.

Lesen Sie dazu auch