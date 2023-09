Bad Wörishofen

vor 17 Min.

Gerüchte um Geflüchtete in Bad Wörishofen: ein Faktencheck

Plus Hat die Notunterkunft für Flüchtlinge in Bad Wörishofen zu mehr Diebstählen geführt? Werden Geflüchtete beim Arzt bevorzugt? Das sind die Antworten.

Von Helmut Bader, Helmut Bader, Markus Heinrich

Die Flüchtlingssituation in Bad Wörishofen steht verstärkt im Fokus. Nach massiven Streitigkeiten wurden rund 40 Menschen aus der Notunterkunft in Zelte nach Mindelheim verlegt. Zuvor schon hatte der Stadtrat seinen Unmut über die mangelnde Solidarität im Landkreis geäußert. Immer wieder ist auch die Rede davon, dass in den Geschäften rund um die Notunterkunft mehr gestohlen werde, seit die Unterkunft voll belegt wurde. Die Zahlen der Polizei zeigen ein völlig anderes Bild, während die Ladenbetreiber auf Nachfrage zumeist schweigen. Eine Aussage im Wörishofer Rat zur Gesundheitsversorgung der Geflüchteten scheint zudem nicht zu stimmen, wie eine Stellungnahme des Landratsamtes belegt.

Es ist zweifellos ein brisantes Thema: Wird in Bad Wörishofens Gewerbegebiet mehr gestohlen, seit dort die Notunterkunft für Geflüchtete mit rund 400 Menschen voll belegt ist? Dies wurde auch ganz schnell klar, als unsere Redaktion Näheres darüber direkt von den angeblich Betroffenen erfahren wollten. Wenn man in den Verbrauchermärkten im Gewerbegebiet einkaufen geht, kann man hinter vorgehaltener Hand immer wieder von Gerüchten hören, dass es dort vermehrt zu Diebstählen oder anderen unangenehmen Vorkommnissen, wie zum Beispiel geöffneten und wieder verschlossene Waren, käme. Als Grund dafür wird dann meist die daneben liegende Notunterkunft vermutet. Auch in der MZ-Redaktion gehen regelmäßig solche Hinweise ein, die allerdings bislang nie belegt werden konnten. Im Stadtrat waren die Gerüchte jüngst ebenfalls Thema. Während Zweiter Bürgermeister Daniel Pflügl (Grüne), der selbst Polizist ist, nach Rücksprache mit der Inspektionsleitung von Bad Wörishofen berichtete, die Gerüchte stimmten nicht, sieht das Paul Gruschka (FW) anders. Es gebe "Probleme, über die geschwiegen wird", sagte der ehemalige Bürgermeister im Rat. Es komme "durchaus zu verstärkten Diebstählen", sagte er. Probleme gebe es auch an den Schulen, aber keine Schule wolle da in schlechtem Licht erscheinen.

