Gestaltungswettbewerb für Bahnhofstraße und Leusser-Platz löst Debatte aus

Plus Für zentrale Bereiche von Bad Wörishofens Innenstadt soll es einen Gestaltungswettbewerb geben. Doch es gibt Kritik. Was bislang bekannt ist.

Eigentlich ist alles klar: Ein Gestaltungswettbewerb soll zeigen, wie der Bereich Rössle-Kreuzung baulich attraktiver werden könnte. Es geht um mehr Aufenthaltsqualität im Stadtzentrum. Das war Wunsch des Stadtrates. Trotzdem gab es nun im Stadtrat Diskussionen über die Sinnhaftigkeit des Vorhabens. Wie sich nun zeigte, steht die Stadt aber unter einem gewissen Zugzwang, es geht um viel Geld.

Stadtbaumeister Roland Klier erläuterte der Ratsrunde am Mittwochabend, wie das Vorgehen für den Bereich Bahnhofstraße, Teilen der Hauptstraße und für den Luitpold-Leusser-Platz aussehen könnte. Aus dem neuen innerstädtischen Entwicklungskonzept (Isek) hat Klier drei mögliche Bauabschnitte abgeleitet. Los gehen würde es mit der Bahnhofstraße zwischen der Einmündung in die Schulstraße und dem Leusser-Platz. Auf diesem Teil der Straße hat sich in den vergangenen Jahren schon viel getan. Das Straßenstück ist für den Autoverkehr gesperrt, stattdessen durften die Gastronomen die Fahrbahn bespielen, was diese auch mit großem Erfolg tun. Klier sagte, das Ziel des Wettbewerbs sei es, noch mehr Aufenthaltsqualität in dem Bereich zu schaffen, den Platzcharakter zu betonen und mehr Grün in dieser zentralen Lage zu haben.

