Bad Wörishofen

vor 7 Min.

Gesundheit auf dem Stundenplan der SKS Bad Wörishofen

Thomas Gindhart war 28 Jahre lang an der Sebastian-Kneipp-Schule tätig, in den vergangenen Jahren als Schulleiter.

Plus Thomas Gindhart hat an der Sebastian-Kneipp-Schule Bad Wörishofen deutliche Spuren hinterlassen. So richtig im Ruhestand angekommen ist er einstige Leiter aber nicht. Er hat auch noch einen großen Wunsch.

Von Helmut Bader

28 lange Jahre hat Thomas Gindhart an der Sebastian-Kneipp-Schule gewirkt, die letzten sieben Jahre davon als Schulleiter. In dieser Zeit ist dort viel geschehen und er hat an der Erfolgsgeschichte maßgeblich mitgewirkt. Jetzt durfte er in den wohlverdienten Ruhestand gehen und kann zufrieden zurückblicken. So ganz verabschieden konnte er sich jedoch noch nicht, denn gerade in diesen Pandemie-Zeiten, wo öfter noch jemand ausfällt, ist er gerne bereit noch hin und wieder auszuhelfen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

