Gesundheitsminister Holetschek setzt sich für Mukoviszidose-Stiftung ein

Sabine Adelwarth leidet an einer meist tödlichen Krankheit und will mit ihrer Stiftung anderen Betroffenen helfen. In Bad Wörishofen sagt Holetschek, wie er dabei helfen möchte.

"Wer spüren will, wie sich Mukoviszidose anfühlt, der kann – nur durch einen Strohhalm atmend – die Treppe hinauf und herunterlaufen.“ So erläuterte Benjamin Adelwarth in Bad Wörishofen diese Krankheit, an der seine Frau Sabine seit ihrer Geburt leidet. Da diese Erbkrankheit noch nicht richtig erforscht ist, sie aber auch anderen Betroffenen helfen möchten, gründeten sie vor zwölf Jahren die Sabine-Adelwarth-Stiftung. Im Kursaal von Bad Wörishofen erfuhr die Arbeit nun prominente Unterstützung.

Die Stiftung stützt sich auf die Gebiete Forschung, systematische Frühdiagnose, Therapieförderung und soziale Hilfe. Kennzeichen für die meist tödlich verlaufende Krankheit Mukoviszidose können chronischer Husten, erschwerte Atmung, häufige Infektionen, Lungenentzündung, Durchfälle und Bauchschmerzen durch Verdauungsstörungen, erhöhte Salzausscheidung über die Haut sowie Darmverschluss bei Neugeborenen sein. Wichtig zu wissen sei, so Adelwarth: Mukoviszidose ist nicht ansteckend, sie wird von den Eltern vererbt. Zur Therapie gehören neben Medikamenten auch Inhalationen, Atemtechniken, Sport und entsprechende Ernährung.

Sabine Adelwarth war bei der Benefizgala nicht auf der Bühne im Einsatz. Sie blieb lieber im Hintergrund und filmte das Geschehen. Foto: Maria Schmid

Im Endstadium ist eine Organtransplantation oft die letzte Rettung. Das berichteten bei der Benefizveranstaltung im Kursaal von Bad Wörishofen Marina und Gerhard Berkmiller, die Eltern des inzwischen 18-jährigen David aus Marktoberdorf. Für David war eine Lungentransplantation die einzige und letzte Chance zu überleben. Er sei am 10. März 2018 durch das Spenderorgan zurück ins Leben gekommen. "Die ersten Atemzüge mit meiner neuen Lunge waren ein unbeschreibliches Gefühl. Mir wurde bewusst, dass ich noch lebe und dass für mich nun ein neues Leben beginnt", schreibt David.

Bauchredner Perry Paul sorgte für ein Showprogramm mit Überraschungseffekten. Foto: Maria Schmid

Zum Benefizabend in Bad Wörishofen war auch Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek gekommen. Er war lange Bürgermeister von Bad Wörishofen. "Ich bin nach wie vor ein Kneippianer", sagte Holetschek. "Kneipp kann viele Antworten geben", sagte Holetschek und betonte, dass es wichtig sei, die klassischen Naturheilverfahren wie Kneipp mit der Schulmedizin zu verbinden.

Gesundheitsminister Holetschek wünscht sich einen Lehrstuhl für integrative Medizin in Augsburg

Klaus Holetschek möchte, dass es baldmöglichst einen Lehrstuhl für integrative Medizin in Augsburg gibt.

Für die Stiftung spielte das weithin bekannte Streichorchester "Frisch gestrichen“. Dirigent Nils Schad und seine Musikerinnen und Musiker sorgten mit den von ihm ausgesuchten Stücken von Pop über Blues und Filmmusik für Furore. Auch klassische Werke kamen zu Gehör wie zum Beispiel der "Säbeltanz“ aus dem Ballett Bayaneh von Aram Chatschaturjan. Modern und großartig interpretiert war das Stück "MacArthur Park“ von Jimmy Webb, das dem Park in Los Angeles gewidmet ist. Ein brandneu einstudierter Titel war der Song "Up, Up and Away“ von Jimmy Webb.

Das Orchester "Frisch gestrichen" spielte für die Sabine-Adelwarth-Stiftung. Foto: Maria Schmid

Für heitere Szenen sorgte Bauchredner Perry Paul mit seiner zauberhaften Mauskatze "Amadeus“, der künstlichen Intelligenz, dem Motoradhelm "Theo“ und seinem neuen Freund "Tschoseff“. Dieser kleine Freund trug Westernstiefel und Cowboy-Hut, aber Lederhosen und Wams eines echten Bayern. Und als echter Bayer zeigte er mit Bravour, dass er jodeln kann – echt aus dem Bauch von Perry Paul heraus. Beide gemeinsam mimten Andreas Gabalier und mit Sonnenbrille und Schlapphut Udo Lindenberg. Riesiger Applaus war allen Künstlern sicher. Wer die Stiftung selbst unterstützen will: Sabine Adelwarth Mukoviszidose e. V., IBAN: DE93 7206 9789 0000 2204 00.