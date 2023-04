Bad Wörishofen

06:00 Uhr

Gesundheitstage mit Promi-Referenten bringen Bad Wörishofen in Bewegung

Plus Beststeller-Autor Werner Tiki Küstenmacher rät in Bad Wörishofen: "Rette dich selbst". Dazu gibt es Tanz, Tricks aus der Pflanzenheilkunde und viel Musik.

Von Franz Issing

Einen glanzvollen Schlusspunkt bei den zehnten Gesundheitstagen, die alle Facetten der Kneipp'schen Fünf-Säulen-Therapie bedienten, setzten der Bestseller-Autor Werner Tiki Küstenmacher und das schwäbische Jugend-Sinfonie-Orchester. "Rette dich selbst" war Küstenmachers Thema, das auf große Resonanz stieß. Nicht das einzige Erfolgsthema eines prall gefüllten Wochenendes in Bad Wörishofen.

Mit einem von den Besuchern mit viel Applaus quittierten Frühlingskonzert glänzte das schwäbische Jugend-Sinfonie-Orchester in Bad Wörishofen. Das Programm war so recht nach dem Geschmack des Publikums, verband es doch Nostalgie und Musikgenuss mit einem hoffnungsvollen Ausblick in die Zukunft. Die drei aufgeführten Werke stellten an die 87 Musikerinnen und Musiker sowohl spieltechnisch als auch kognitiv eine große Herausforderung dar, die sie jedoch mühelos bewältigten.

