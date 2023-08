Gewerbepark Bad Wörishofen soll nicht umbenannt werden

Plus Jahresabschlüsse aus mehreren Jahren und eine Diskussion um die künftige Bezeichnung des interkommunalen Gewerbeparks an der A96 bei Bad Wörishofen.

Eine neue Bezeichnung für den Gewerbepark und Beschlüsse zu lang zurück liegenden Jahresabschlussberichten waren Themen der öffentlichen Sitzung der Zweckverbandssitzung Interkommunaler Gewerbepark A 96 im Rathaus von Bad Wörishofen. Berichtet aus mehreren Jahren kamen auf den Tisch.

Einstimmig und ohne Diskussion wurden die Beschlüsse und Ergebnisverwendungen der Jahresabschlussberichte der Jahre 2013 bis 2021 durchgewunken. Wie der stellvertretende Kämmerer Patrick Marxer auf Nachfrage unserer Redaktion dazu ausführte, mussten durch den erhöhten Arbeitsaufwand bei der städtischen Buchführung die Jahresabschlüsse des Zweckverbandes oftmals hinten angestellt werden. Zudem seien auch An- und Verkäufe von Grundstücken buchhalterisch geprüft worden. „Zwischenzeitlich ist es uns jedoch gelungen, sämtliche Abschlüsse nachzuholen,“ so Marxer.