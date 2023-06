Gewitterwarnung: Steiermarkfest in Bad Wörishofen am Freitag abgespeckt

Das lange Festwochenende in Bad Wörishofen wird nach Wetterwarnungen etwas gestutzt. Was Besucherinnen und Besucher jetzt wissen müssen.

In Bad Wörishofen beginnt am Freitag, 30. Juni, das dreitägige Steiermarkfest. Am Samstag, 1. Juli, steigt außerdem das Stadtfest mit der Radlerband. Gewitterwarnungen für den Freitag haben nun aber für eine Programmänderung gesorgt.

Beim geplanten Steiermarkfest in Bad Wörishofen am Freitagabend hätte eigentlich der Musikverein Ettringen für Unterhaltung sorgen sollen. "Da der Dirigent Bernd Schmidt so plötzlich verstorben ist, wäre solidarisch der Musikverein Siebnach für den Musikverein Ettringen eingesprungen", berichtet Bad Wörishofens Kur- und Tourismusbetrieb. Allerdings habe man den Siebnachern aufgrund der Wetterprognosen wieder abgesagt. "Wegen des gemeldeten Gewitters und Regen kann die Musikkapelle nicht spielen", heißt es.

Die Stadtkapelle Bad Wörishofen wird am Freitag wie geplant den Ausschankwagen aufbauen. Man werde aber flexibel und wetterbedingt agieren und möglicherweise früher schließen oder später öffnen. Beginnen sollte das Fest um 18 Uhr. Das gelte auch für die Gäste aus der Steiermark. Deren Stände würden am Freitag ebenfalls wetterbedingt geöffnet.

101 Bilder Endlich wieder Stadt- und Steiermarkfest in Bad Wörishofen Foto: Maria Schmid

Die offizielle Eröffnung des Stadtfestes erfolgt am Samstag um 14 Uhr am Musik-Pavillon. "Das Stadtfest findet wie geplant am Samstag statt", teilt der Kur- und Tourismusbetrieb mit. Von 14 bis 24 Uhr sorgen in der Innenstadt, im Musikpavillon am Kurhaus, auf dem Denkmalplatz sowie in der Kneippstraße Blasmusik- und Tanzkapellen für Stimmung und Unterhaltung. Für das kulinarische Wohl sorgen Biergärten, Grill- und Kaffeestationen sowie Weingärten. Für Kinder gibt es einen Spielbereich an der Kurhauspergola. Hier wird jede Menge Abwechslung mit Hüpfburgen, Schiffschaukeln und einem Karussell geboten.

Für das Stadtfest von Bad Wörishofen gibt es einen Nachholtermin, falls es auch am Samstag regnet

Am Denkmalplatz schenkt wie gewohnt die Stadtkapelle Bad Wörishofen Bier aus. Höhepunkt ist um 18 Uhr der Auftritt der "Radlerband" im Musik-Pavillon.

Sollte das Stadtfest wegen Regen entfallen, wird das Fest am Sonntag, 2. Juli, in der Zeit von 14 bis 21 Uhr nachgeholt. Das Programm gibt es dann online unter www.bad-woerishofen.de.

Beim Steiermarkfest am Samstag von 10 bis 24 Uhr und am Sonntag von 9 bis 12 Uhr werden die Kneippsteirer aus dem Mittleren Feistritztal die Besucher mit Spezialitäten und Schmankerln aus ihrer Region verwöhnen. (AZ)