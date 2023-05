Gewitzter 76-Jähriger lockt Betrüger zur Polizei Bad Wörishofen

Zwei Unbekannte wollen in Bad Wörishofen einen 76-Jährigen übers Ohr hauen - doch der Rentner sorgt für eine Überraschung.

Ein 76-Jähriger hat in Bad Wörishofen ein Betrüger-Duo ausgetrickst. Zwei Männer hatten den Rentner am Dienstagnachmittag auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Bad Wörishofen angesprochen und ihm überraschend vier Messersets und zwei Kochtopfsets geschenkt. So berichtet es die Polizei zwei Tage später. Als der 76-jährige Mann vom Einkaufen zurückkam, hätten die Unbekannten allerdings 400 Euro von ihm für die Ware gefordert. Der 76-Jährige reagierte allerdings auf ungewöhnliche Art. Er willigte zum Schein in den Handel ein, sagte den Männern, dass er das nötige Geld aber erst holen müsse. Er fuhr los, die Männer folgten ihm - geradewegs zur Polizeiinspektion Bad Wörishofen. Dorthin hatte sie der gewitzte 76-Jährige nämlich gelockt.

Den mutmaßlichen Betrügern gelang die Flucht, die Polizei hofft auf Zeugenhinweise

Allerdings gelang es dem Duo, dem Mann einen Teil der Ware wieder abzunehmen und zu fliehen, berichtet die Polizei. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/96800 zu melden. (mz, mhe)

