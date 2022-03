Bad Wörishofen

vor 34 Min.

Gibt es in Bad Wörishofen genug Kindergartenplätze?

Plus Betreuung In Dorschhausen werden die Kitaplätze knapp. In der Debatte im Stadtrat werden Zweifel laut, ob Bad Wörishofen insgesamt noch genügend Plätze hat, zum Beispiel für die Kinder aus der Ukraine.

Von Markus Heinrich

In Dorschhausen werden die Kindergartenplätze knapp. Johann Suiter (Grüne) drängte im Stadtrat auf eine schnelle Lösung des Problems. In der Debatte wurde klar, dass Bad Wörishofen angesichts der erwarteten Kriegsflüchtlinge auch insgesamt auf die Platzsituation in den Kitas schauen sollte.

