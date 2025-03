Glascontainer-Lärm am Friedhof stört Ruhe bei Bestattungen

Glasbruch statt stillem Gedenken: Auf dem Friedhof von Bad Wörishofen wird es während Bestattungen manchmal lauter. Der Grund dafür sind Altglascontainer, die unmittelbar an der Grenze zum Ostteil des Friedhofs stehen. Stadträtin Christine Waibl (CSU) fordert die Verwaltung nun zum handeln auf.

Waibl berichtete im Stadtrat, dass es unlängst wieder eine Bestattung gegeben habe, welche durch den Einwurf von Altglas gestört wurde. Nur eine Bretterwand und eine Hecke trennen die Glascontainer von den ersten Grabreihen des östlichen Friedhofsteils an der Flurstraße. „Gibt es eine Lösung?“, wollte Waibl von Bürgermeister Stefan Welzel (CSU) wissen. Auch Paola Rauscher (Grüne) schloss sich an und forderte ebenfalls eine Lösung des Problems. An dem Standort der Container wird zwar mit einem Schild darauf hingewiesen, dass während Bestattungen kein Glas eingeworfen werden soll. Doch offenbar halten sich nicht alle an diese Regelung. Bürgermeister Welzel gab zu bedenken, dass man einen anderen Standort für die Container finden müsse. Eine Entscheidung wurde nicht gefällt.