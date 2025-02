Glatteis-Unfall mit hohem Sachschaden in Dorschhausen

Auf glatter Straße kam es am Donnerstagmorgen auf der Mindelauer Straße in Dorschhausen zu einem Verkehrsunfall, bei dem zum Glück nur Blechschaden entstand. Ein 37-jähriger Fahrer fuhr laut Polizei ortseinwärts und verlor aufgrund der Minustemperaturen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Wegen des leichten Gefälles und der winterglatten Fahrbahn in den frühen Morgenstunden rutschte sein Auto und blieb quer zur Fahrbahn stehen. Eine nachfolgende 22-Jährige konnte trotz Vollbremsung ihren Pkw nicht mehr rechtzeitig zum Stillstand bringen. Ihr Fahrzeug geriet ebenfalls ins Rutschen und kollidierte mit dem querstehenden Wagen. Das Fahrzeug der 22-Jährigen war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 11.000 Euro geschätzt. Die Polizei leitet gegen beide Fahrer ein Bußgeldverfahren wegen nicht angepasster Geschwindigkeit bei schlechten Wetterverhältnissen ein. (mz)

Dorschhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fahrzeug Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sachschaden Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis