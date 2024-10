Goldene Raute: FC Bad Wörishofen jetzt in einem elitären Club

Wenn es um die Bewertung des Kneippstädter Fußballclubs, nicht nur auf sportlicher Ebene, geht, dann ist dieser nunmehr unter den besten zehn Vereinen im gesamten Allgäu zu finden. Dies wusste Peter Hofmann, Kreisehrenamtsbeauftragter in dieser Region bei der Übergabe der „2. Goldenen Raute mit Ähre“ zu berichten. 180 Vereine gibt es im Allgäu, nur zehn hätten es bisher bis zu dieser Auszeichnung gebracht. Mit der Zertifizierung der Vereine belohnt der Bayerische Fußballverband das Engagement der Vereine in den vier Kategorien Jugend, Breitensport, Prävention und Ehrenamt.

In seiner Laudatio ging Peter Hofmann noch einmal auf diese Aufgabenfelder ein, die es zu erfüllen galt und bezeichnete das Ehrenamt als wichtigste Voraussetzung für eine zukunftsorientierte Vereinsarbeit. Die Gewinnung und der Erhalt von sach- und sozialkompetenten Mitarbeitern seien wesentliche Voraussetzung für Amateurvereine. Der FC Bad Wörishofen habe diese Aufgaben seit nunmehr über 20 Jahren erfolgreich erfüllt.

Es war ein langer Weg bis zu dieser Auszeichnung für den FC Bad Wörishofen

Über die Silberne, danach Goldene Raute, sowie die Goldene Raute mit Ähre habe der Verein einen erfolgreichen Weg hinter sich. Vor allem bei der Suche nach Sponsoren sei es sicher hilfreich, wenn ein Verein eine solch konstante Zertifizierung vorweisen könne und damit beweise, dass Fußball mehr als ein 1:0 sei. Er beweise somit daneben sein soziales und gesellschaftliches Engagement. Auf das Geleistete könne der Verein stolz sein. Anderseits gelte es jedoch, sich nicht darauf auszuruhen, denn bereits im nächsten Jahr könne der Verein die höchste Stufe der Zertifizierungsleiter, das Gütesiegel, erwerben.

Bürgermeister Stefan Welzel hob in seinem Grußwort die Bedeutung des Vereins als einer der wichtigsten in der Stadt hervor und bezeichnete die Auszeichnung als „tolle Nachricht“. Der als sechste Säule Kneipps firmierende FCW sei stets eng mit der Kommune und seinem Merkmal Kneipp verbunden. An einen der beiden neuen Präsidenten, Dominik Ohmann, überreichte Peter Hofmann dann die entsprechende Urkunde und dazu einen Spielball in der Hoffnung, dass dieser möglichst oft im gegnerischen Tor lande.